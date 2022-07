Koulibaly, de Ligt, Bremer, ma non solo. Difensori protagonisti sul mercato, con il Siviglia che ha messo in vetrina. Dopo averlo trattato a lungo nelle ultime sessioni di mercato, il Chelsea stava per chiudere per il difensore francese.che nel week end ha provato a strappare il sì del giocatore. L'allenatore Lopetegui non l'ha convocato per la tournée della squadra in Portogallo e a meno di clamorosi colpi di scena il giocatore dovrebbe lasciare il Siviglia, ma al momento Koundé non ha ancora fatto una scelta.- Nella giornata diper capire quali sono i margini per aprire la trattativa. La strada è ancora lunga e al momento il Chelsea rimane in vantaggio, madel Psg, valutato circa 70/80 milioni di euro. Tanto, troppo per i Blues, che se non verranno abbassate le richieste difficilmente insisterà per prenderlo. Tra i due ne arriverà solo uno e sarà il giocatore che affiancherà Koulibaly al centro della difesa.- Non è escluso, però, che se il Barça dovesse affondare il colpo per Koundé il Chelsea possa tornare su. Sullo slovacco dell'Inter è sempre vigile anche il Psg, che in caso di cessione di Kimpembe potrebbe rifarsi vivo con i nerazzurri. Strategie e intrecci di mercato tra top club europei in cerca di difensori, per Koundé è un testa a testa tra Barça e Chelsea.