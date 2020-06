Neymar o Lautaro Martinez? A Barcellona stanno valutando su chi investire, perché per il momento una certezza, nell’incertezza, c’è: ne arriverà soltanto uno. Lo scrive Sport, in prima pagina: “Firmerà solo un crack”. La trattativa con i nerazzurro per il Toro sta trovando molte difficoltà, nonostante sia il preferito dal tecnico Setién e dall'area tecnica, e per questo motivo stanno salendo le possibilità di vedere il ritorno del brasiliano in Catalogna, spinto da alcuni membri della dirigenza. Ne arriverà soltanto uno, le casse impongono una scelta. Lautaro o Neymar? Al mercato l'ardua sentenza.