Frenata. La trattativa fra Inter e Barcellona per il trasferimento di Lautaro Martinez è in fase di stallo. I 271 milioni di rosso frenano il club catalano, che ora chiede una rateizzazione per arrivare alla valutazione da 111 milioni di euro stabilita dalla clausola di rescissione che scade il prossimo 7 luglio. Il Barça offre Junior Firpo più 70 milioni di euro, 20 milioni in meno rispetto ai 90 milioni chiesti dall'Inter.



Nel frattempo i dirigenti nerazzurri studiano la prossima mossa e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sono disposti a trattare al più presto il rinnovo del contratto con l'attaccante argentino, in scadenza a giugno 2023. Con tanto di adeguamento d'ingaggio rispetto all'attuale stipendio da 1,5 milioni di euro netti all'anno: un ritocco importante, non certo i 10 milioni netti di cui si parla a Barcellona. Inoltre l'Inter è al lavoro per confermare il cileno Alexis Sanchez, arrivato la scorsa estate in prestito dal Manchester United.