La Juventus si trova a fare i conti con l'addio di Joao Cancelo. L'esterno portoghese è vicino alla cessione ed è corteggiato da tre top club. Inizialmente sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Manchester City, ma la proposta economica dei Citizens non ha convinto la Vecchia Signora. Quindi è stato il turno del Bayern Monaco, dato come principale pretendente al giocatore ex Inter e Valencia. Ora, però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in pole position ci sarebbe il Barcellona. La Juve non cambia idea: per 60 milioni Cancelo può partire.