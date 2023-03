L'ingaggio di un difensore centrale mancino è una delle priorità del Barcellona per rinforzare la squadra di Xavi in vista della prossima stagione. Sono due gli obiettivi principali, entrambi in scadenza di contratto a giugno: Inigo Martinez ed Evan Ndicka. Come riporta Sport, diverse società italiane e inglesi, oltre al solito PSG, seguono il secondo e la possibile asta potrebbe spingere il Barça a tirarsi indietro.