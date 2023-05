Fabricio Diaz, centrocampista classe 2003 del Liverpool di Montevideo, è finito nel mirino del Barcellona e lui non ha nascosto quanto gli faccia piacere questa cosa ai microfoni di FxCarve:



"È un sogno che un club così grande mi stia guardando, è fantastico. Sono calmo e il mio agente troverà l'opzione migliore per me".