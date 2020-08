Il Barcellona ha scaricato Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano è stato messo sul mercato e ora sta cercando una nuova squadra. Tra i club a cui è stato proposto c'è anche la Juventus, alla ricerca di un centravanti al posto del partente Gonzalo Higuain. In questo senso il primo nome sulla lista del nuovo allenatore Pirlo resta quello di Edin Dzeko, nazionale bosniaco in forza alla Roma.



I dirigenti bianconeri non sono convintissimi dalle condizioni fisiche e dalla richieste economiche del giocatore ex Ajax e Liverpool (34 anni il prossimo 24 gennaio), che vuole un ingaggio da almeno 10 milioni di euro netti a stagione. Suarez ha ancora un anno di contratto col club catalano: il suo piano per il futuro era di restare al Barça, per poi svincolarsi a parametro zero a giugno 2021 e andare a giocare nella Major League Soccer statunitense. Ma a Barcellona è scoppiata la rivoluzione ed è cambiato tutto, anche il destino di Suarez. Il quale eventualmente a Torino troverebbe come compagno di squadra Chiellini, protagonista dell'episodio del morso al Mondiale di Brasile 2014.