Brutte notizie per il Barcellona che ieri in amichevole contro il Tottenham ha perso per infortunio sia André Gomes che Denis Suarez. Entrambi hanno accusato un problema al bicipite femorale ma ad avere la peggio è stato il portoghese che secondo le indiscrezioni di RAC1 starà fuori due mesi e questo influenzerà naturalmente le mosse di mercato. Denis Suarez infatti dovrà stare fuori per 2-3 settimane.