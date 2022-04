Il Barcelona dovrà vendere giocatori prima di poter fare mercato in entrata soddisfando le idee di Xavi. Uno dei nomi papabili per lasciare la catalogna è quello di Martin Braithwaite che è sempre più chiuso dai nuovi acquisti nel reparto avanzato. Ci sono tre club alla finestra per lui: Celta Vigo, Valencia e Newcastle. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net.