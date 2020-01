Attraverso il proprio profilo Twitter, il Barcellona comunica di aver raggiunto un accordo con lo Sporting Braga per l'acquisto del trequartista classe '99 Trincao. Il giocatore si aggregherà alla formazione blaugrana a partire dal prossimo 1° luglio ed è stato trattato in passato da Inter, Juventus, Milan e più recentemente dall'Atalanta. Il costo dell'operazione si aggira sui 31 milioni di euro.





