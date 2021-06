@JoanLaportaFCB: "Después de este periodo de reflexión, hemos acordado que daremos continuidad al contrato en vigor de @RonaldKoeman" pic.twitter.com/3L4HAIdLXT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 3, 2021

Ilnon cambia esarà ancora l'allenatore del club catalano anche per la prossima stagione. A confermarlo è stato il presidente Joan Laporta che ha indetto una conferenza stampa per rendere ufficiale la decisione presa per la panchina della prossima stagione.Il numero 1 del Barcellona ha confermato che sarà data fiducia all'allenatore olandese:Dopo questo periodo di riflessione, abbiamo trovato l'accordo e daremo continuità al contratto in vigore di Ronald Koeman"