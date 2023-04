Il Barcellona accederà a un prestito da 1,45 miliardi di euro per ristrutturare il Camp Nou e altri impianti di sua proprietà. Coinvolti 20 investitori senza impegnare i beni del club e senza ipotecare lo stadio. Si prevedono ricavi dallo stadio per 247 milioni di euro all'anno.



I lavori partiranno il prossimo 1° giugno e dovrebbero durare tre anni. Intanto nella prossima stagione 2023/2024 la squadra catalana giocherà le partite casalinghe allo stadio 'Lluis-Companys', per poi tornare al Camp Nou con una capienza ridotta all'inizio della stagione 2024/2025.