Numeri da record per la Kings League di Gerard Piqué, che registra un seguito al top con 90.000 spettatori al Camp Nou e un milione e mezzo di persone collegate sui social per le finali. Il torneo di calcio a 7 creato dall’ex difensore del Barcellona è giunto oggi a conclusione. Ed è stato un evento di campo e non solo.



Tra gli spettatori, anche il presidente del Barcellona Joan Laporta, David Villa, Sergio Aguero e Iker Casillas, in qualità di presidenti di due delle 12 squadre che hanno preso parte alla 1a edizione della competizione. In collegamento da casa c’era anche Neymar. La Kings League è stata un grande successo fin dall’inizio: adesso c’è in calendario l’edizione femminile, la Queens League.