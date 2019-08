[ÚLTIMA HORA] Las pruebas realizadas esta mañana a @LuisSuarez9 han confirmado que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. La evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/FB443MmjsB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2019

Niente da fare, come per Lionel Messi anche Luis Suarez sarà costretto a un piccolo ma importante stop. Uscito infortunato dalla sfida contro L'Athletic Bilbao, poi persa 1-0 con un super-gol di Aduriz, l'attaccante argentino ha rimediato una lesione muscolare al polpaccio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nella notte hanno confermato che il problema è al muscolo soleo della gamba destra e l'infortunio verrà valutato di settimana in settimana ma prevede, solitamente, almeno 20 giorni di stop.