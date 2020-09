La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale.al centro della polemica in Italia per la questione legata all'ottenimento della cittadinanza italiana, cambia ufficialmente squadra eIl club catalano ne ha dato notizia attraverso il proprio sito web e canali social.FC Barcellona e l'Atletico Madrid hanno trovato l'accordo per la cessione del calciatore Luis Suarez. La squadra madrilena pagherà al Barcellona 6 milioni di euro in parti variabili (bonus ndr.). Il Barcellona ribadisce pubblicamente la sua gratitudine per Luis Suarez per il suo impegno e dedizione e gli augura buona fortuna e successo per il futuro.