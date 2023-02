Il direttore sportivo del Barcellona, Mateu Alemany, ha ammesso come il trasferimento in blaugrana di Julian Araujo dal LA Galaxy sia sfumato per 18 secondi: "Non siamo riusciti a chiudere in tempo a causa di un errore informatico" ha dichiarato ai microfoni di Movistar. Il Barcellona ha fatto ricorso alla FIFA evidenziando come questo mancato trasferimento non sia dipeso dal club