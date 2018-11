Interpellato da goal.com, l'attaccante classe '97 del Barcellona Malcom ha risposto così alle voci di mercato che lo vogliono in partenza a gennaio: "Sono cose assolutamente false che non mi tolgono serenità. Sono felice di aver segnato il primo gol col Barcellona e sono sicuro di poter dare ancora molto a questo club". Il brasiliano si è trasferito la scorsa estate in blaugrana per 41 milioni di euro e ha firmato un contratto fino a giugno 2023.