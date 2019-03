Intervistato da DAZN, il centrocampista classe '88 del Barcellona Ivan Rakitic ha risposto così ai rumors sempre più insistenti che lo vogliono in partenza, con Inter e Manchester United soprattutto sulle sue tracce: "Mi piace vivere in Spagna. Anche la mia famiglia si trova alla grande a Barcellona, che non è molto lontana dall'altra città a cui sono legato, Siviglia". Il contratto del calciatore croato scade a giugno 2021.