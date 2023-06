Eric Garcia potrebbe essere il primo giocatore a lasciare il Barcellona in estate. Il difensore spagnolo, poco utilizzato da Xavi, avrebbe accettato l'idea di lasciare il club blaugrana; come riporta Sport, per il tecnico sarà la quinta scelta al centro della difesa (dietro Christensen, Araujo, Koundé e il nuovo acquisto Martinez) e la sua cessione potrebbe permettere ai catalani di realizzare un'ottima plusvalenza, considerando che il giocatore era arrivato a parametro zero dal Manchester City nel 2021. Classe 2001, Garcia è valutato circa 20 milioni di euro.