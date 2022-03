Clement Lenglet è uno dei calciatori per il quale Barcellonaha aperto per le trattative in uscita. Pagato 40 milioni di euro dal Siviglia nell'estate 2018, il difensore francese ha espresso la sua volontà di continuare a vestire blaugrana anche in futuro, cercando di guadagnare la fiducia dell'allenatore. Lo riporta il sito spagnolo fishajes.net.