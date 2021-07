Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe cercando una sistemazione per Sergi Roberto. Il 29enne non rientra nei piani di Koeman e avendo il contratto in scadenza a giugno 2022, i catalani rischierebbero di perderlo a zero. Il giocatore è stato offerto a varie squadre, tra cui il Manchester City, senza ottenere risposte positive. Dall'Italia però l'Inter avrebbe chiesto informazioni, essendo alla ricerca del sostituto di Hakimi sulla fascia destra.