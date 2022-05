Ousmane Dembélé lascerà il Barcellona. Secondo quanto riportato da AS, dopo il "tira e molla" degli ultimi mesi l'esterno francese ha comunicato al club di non voler rinnovare, non essendosi trovato soddisfatto della proposta economica formulata dalla dirigenza. Ora il classe 1997 sembra vicinissimo al PSG, con cui sembra abbia trovato un accordo già da settimane.