Una Champions League, una Supercoppa Europea, una Coppa America, un Oro Olimpico e una serie infinita di titoli nazionali. A guardare il palmares di Angelviene una sensazione di incredulità mista a sorpresa, come se, negli anni, non ci si fosse resi adeguatamente conto dell'importanza, del ruolo fondamentale avuto dall'esterno argentino nei trionfi delle sue squadre. Anche per questo motivo, ora che il Paris Saint-Germain ha deciso di non rinnovargli il contratto,. Ma la corsa al Fè tutt'altro che scontata...Negli ultimi giorni, infatti, dalla Spagna è rimbalzata la voce di un interesse anche delper il classe '88. In un periodo di ricostruzione, i blaugrana stanno puntando molto sui calciatori a parametro zero e dopo Kessié e Christensen, già bloccati, potrebbero decidere di puntare anche su Di Maria. Molto dipenderà dal futuro di Ousmane, anche lui in scadenza di contratto a giugno:E la Juve? Aspetta., che ha dichiarato più volte il suo sogno di chiudere la carriera nel Rosario Central. "", ha detto qualche giorno fa il classe '88. "Non è solo una mia decisione, ho sempre pensato a me e alla mia famiglia. Farò la scelta migliore per tutti". Ancora qualche giorno e questa scelta sarà svelata, ma una cosa è chiara: chi avrà con sé Di Maria dovrà fare spazio nella sua bacheca dei trofei.