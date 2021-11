Marc Cucurella sogna di tornare al Barcellona dopo il buon avvio con il Brighton in Premier League. Lo spagnolo classe '98 cresciuto nella cantera dei Blaugrana ha dichiarato ai microfoni di DAZN:“In fin dei conti sono lì da tanti anni e potremmo dire che è casa mia e della mia famiglia o di mia moglie, che sono di Barcellona. Alla fine, per tornare a casa, e ho anche una spina nel fianco, perché ho esordito in prima squadra, ma non potrei mai giocare al Camp Nou e penso sia qualcosa che, prima di ritirarsi o lasciare il calcio, mi piacerebbe fare ".