Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Betis: "Messi? Dobbiamo aspettare l'allenamento, ma non so con certezza se possiamo contare su di lui. Se non sarà al 100% non giocherà".



SU NEYMAR - "Ci sono giocatori, come lui, che creano aspettative. E' di un altro club, vedremo cosa succederà. Ci sono sempre voci, siamo abituati".



SU DEMBELE' - "Non c'è nulla da commentare, non voglio parlare troppo di questo".



SU GRIEZMANN - "Ogni giorno si integra sempre meglio. Vogliamo che partecipi alla manovra, a Bilbao non lo ha fatto come vorremmo noi".



SU VIDAL - "Se ci mancano attaccanti, abbiamo bisogno di giocatori che raggiungano l'area. Può essere un'opzione".