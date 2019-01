Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, parla del suo futuro: "Non so cosa farò e dove sarò nella prossima stagione, sappiamo come vanno le cose nel calcio". In un'intervista rilasciata a Barça Tv, il tecnico blaugrana aggiunge: "Non faccio progetti a lungo o a lunghissimo termine perché so come funziona il calcio, per noi due mesi sono un periodo lunghissimo, se vinci una partita sono tutti contenti, se perdi hai gli occhi di tutti di sopra, a me interessa solo che il club sia soddisfatto del mio lavoro, ma so bene che se non vinciamo sarà colpa dell'allenatore".