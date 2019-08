Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato della partenza in campionato: ''Oggi il nostro primo tempo non è stato buono. Non sapevamo come uscire. Non avevamo chiarezza nel gioco. Nel secondo tempo siamo migliorati, ecco perché abbiamo rimontato. Dopodiché abbiamo avuto cinque minuti in cui non siamo riusciti a lasciare la nostra metà campo ed è arrivato il rigore. Abbiamo perso due punti. Fati è un attaccante, affronta l'avversario e ha un buon tiro. Pensavo avessimo bisogno di una scintilla.

Ho riproposto la formazione perché siamo stati molto bravi contro il Betis. C'è molta concorrenza. Vidal e Arthur sono entrati. Si tratta di essere pazienti. Quando hai un parco centrocampisti come questo è molto difficile accumulare minuti. Rakitic? Cosa posso dire... L'anno scorso quando Ivan ha giocato, Semedo è rimasto in panchina perché Sergi Roberto ha giocato ... E perché Arthur non gioca? Ho molti grandi giocatori, tutti possono essere titolari".