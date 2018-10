Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sull'Inter: "Dovevamo spingere molto oggi, perché mancava Messi e nella mente di tutti c'era ben chiara questo. Non volevamo far controllare il gioco all'Inter perché sarebbero stati molto pericolosi. Parliamo di una squadra offensiva e siamo riusciti a limitarli e contenerli. Il risultato è frutto di questo. I fischi a Vidal? I fischi erano per l'uscita di Arthur ma non voglio certo rischiarlo. Rafinha? Si muove sempre bene, è generoso e pensavo potesse andare bene oggi. E' stato cos'".



SUL CLASICO - "Vincere queste sfide era fondamentale, adesso ci concentriamo sul Real. Il loro momento non ci interessa visto che in gare come queste si azzera tutto. Non avremo nessun vantaggio, dobbiamo giocare come oggi. Da squadra".