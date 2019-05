Trattenendo Ernesto Valverde in panchina il Barcellona darà vita a un'autentica rivoluzione. Ben 9 sono infatti i giocatori destinati a lasciare il club catalano secondo Sportmediaset. fra questi ci sono Murillo e Boateng, arrivati a gennaio, Vermaelen e Pereira (rientrato dal prestito in Turchia), André Gomes (per cui l'Everton ha un diritto di riscatto), Denis Suarez e Rafinha (attualmente infortunato) e, soprattutto il duo composto da Ivan Rakitic e Philippe Coutinho, autentici pezzi pregiati che fanno gola a tanti.