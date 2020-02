Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa sostituire l'infortunato Dembélé, out per i prossimi sei mesi (e la federazione spagnola consente la possibilità di acquistare, in caso di ko, giocatori svincolati o tesserati in Spagna). Come scrivono i media iberici, Angel Rodriguez del Getafe e Lucas Perez dell'Alaves sono i nomi più caldi, viste le difficoltà ad arrivare a Willian José della Real Sociedad, valutato 70 milioni.