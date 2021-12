Tornare sui livelli delle big d'Europa nel giro di un anno. Questa la missione annunciata da Xavi dopo l'eliminazione del Barcellona dalla Champions League che ha segnato la fine di un ciclo in Catalogna. Per farlo, naturalmente, occorre rifondare la rosa ed effettuare numerose operazioni in entrata.Ci sono diversi giocatori, nell'attuale organico blaugrana, che hanno fatto il loro corso dalle parti del Camp Nou e possono aver bisogno loro per primi di cambiare aria per rilanciarsi. E che possono costituire dunque una ghiotta occasione per le altre squadre in inverno:Sì, è stato tra i portieri più forti al mondo, ma oggi non dà più la stessa sicurezza. Xavi oggi gli ha rinnovato la fiducia, il contratto gli è stato già rinnovato l'anno scorso fino al 2025. Ma monetizzare con una buona cessione può essere una soluzione: prima si pensa a sostituirlo degnamente, poi si può iniziare a sentire le suadenti sirene inglesi.Nel suo quinquennio Barça, il difensore scuola Lione ha avuto diversi problemi legati agli infortuni, in questa stagione ha giocato solo una partita e, con una scadenza al 2023, è un classico esempio di giocatore da vendere prima dell'ultimo anno di contratto. In Spagna dicono voglia rimanere in blaugrana e cercare di convincere Xavi in tutti i modi, intanto in Inghilterra lo indicano come uno dei profili individuati dal Newcastle per provare a rafforzare la rosa nel mercato invernale e dare la caccia a una difficile salvezza in Premier League. In Italia potrebbe invece essere un ottimo sostituto per il lungodegente Kjaer."Sta facendo un gran lavoro a livello fisico, ma stiamo lavorando sulla fase di possesso" questa l'ultima dichiarazione di Xavi sul 24enne ex Ajax. Certo, considerando età e prezzo d'acquisto di due anni e mezzo fa (bonus più bonus meno, siamo sull'ottantina di milioni) la sua sarebbe una cessione parecchio remunerativa. Roba da Manchester (entrambi), da Bayern, Chelsea, da PSG...Il Barcellona ha fatto follie nel 2017 per prenderlo dal Borussia Dortmund, ma il francese è sempre rimasto un grande talento che non ha mai fatto il salto di qualità definitivo. E i suoi muscoli non aiutano a trovare continuità. Oggi Xavi l'ha praticamente blindato: "Vuole rinnovare, ne sono certo". Ma bisogna vedere cosa ne pensano l'agente del giocatore e a dirigenza catalana: la scadenza è a fine stagione, o si prolunga o si rischia di perderlo gratis. A quel punto si aprirebbero scenari di ingaggi a parametro zero da parte di club che possano permettersi il suo stipendio.In Inghilterra sono sicuri: il Barcellona lo vuole vendere prima che entri nell'ultimo anno di contratto (scade nel 2023 come Umtiti) e il Newcastle lo ha messo nel mirino (anche qui, come Umtiti) ma lui non sembra intenzionato a partire già a gennaio. Una cosa è certa: le porte girevoli della sede del Barça saranno ben oleate nei prossimi mesi!