Barcellona-Manchester United, andata dei playoff di Europa League, ha fatto finire sul banco degli imputati l'arbitro italiano Maurizio Mariani, duramente attaccato a fine partita dai due allenatori. Queste le parole di Xavi, tecnico blaugrana: "Arriveremo a quella sfida con un punteggio condizionato. Ho già espresso la mia opinione a Ten Hag, c'era un calcio di rigore netto a nostro favore. Il movimento delle mani di Fred non è naturale né consono. Ha allargato il volume del corpo. Non importa però quello che dico perché comunque non cambierà le decisioni dell'arbitro che ci hanno comunque penalizzato, come contro l'Inter".