Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con il Getafe e si è soffermato anche sul rinnovo del proprio contratto: "Sono molto contento che apprezzino il lavoro. Ci sono conversazioni ogni giorno e non ci saranno problemi a capirsi. Prima bisogna vincere la Liga e poi finalizzare un eventuale rinnovo".