Tutti insieme al Camp Nou, a tifare Viktoria Plzen: il Barcellona, approfittando dell'anticipo di San Siro tra l'Inter e i cechi, scenderà in campo contro il Bayern già conscio del proprio destino. Con una vittoria nerazzurra i blaugrana sarebbero aritmeticamente in Europa League prima di giocare, queste le parole di Xavi alla vigilia: "Sono un tipo positivo e ho sempre fiducia, ma non dipendiamo da noi stessi. Abbiamo perso questo privilegio nelle giornate precedenti e ora non ci resta che sperare. E se le cose andranno male giocheremo col Bayern per dimostrare a noi stessi che possiamo competere a questo livello. Non cambierò la formazione in base al risultato dell’Inter: l’ho già decisa da ieri. Ho eliminato il ritiro perché voglio che passino più tempo in famiglia, e non è che in hotel si concentrino granché. Ci troveremo allo stadio due ore prima della partita e negli spogliatoi vedremo il match dell’Inter tutti insieme. Poi andremo a giocare per dimostrare che siamo il Barça. Mourinho? Non gli devo rispondere, se dovremo giocare l’Europa League la giocheremo”.