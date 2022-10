Il Barcellona non ha ancora smaltito la rabbia per la sconfitta in Champions League contro l'Inter a San Siro e il rigore negato sul mani di Dumfries. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Celta Vigo, il tecnico dei blaugrana Xavi è tornato sull'argomento: "Non pensiamo né all'Inter né al Clasico, siamo concentrati al 100% sul Celta. Pensiamo sia stata un'ingiustizia e continuiamo a pensarla così, ma ora siamo concentrati sul Celta. L'aspetto positivo è che in Champions dipendiamo ancora da noi stessi. Ma adesso c'è il Celta, vogliamo mostrare la nostra versione migliore e rimanere in testa al campionato".



ESPOSTO ALL'UEFA - Xavi commenta anche le indiscrezioni su un possibile esposto all'UEFA per l'arbitraggio di Vincic e non solo, confermando che il Barça ha accarezzato l'idea: " Faccio parte del club. Ne abbiamo parlato, ma abbiamo deciso di non farlo. Proviamo una sensazione tremenda di ingiustizia, ma non guadagniamo nulla tornando indietro".



LA PARTITA - Xavi ha commentato anche la partita di San Siro dal punto di vista tecnico: "L'Inter si è chiusa bassa. Non abbiamo trovato alternative, meglio nella seconda parte. Loro si sono coperti molto bene. Stiamo lavorando per cercare di capire come attaccare meglio".