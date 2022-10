L'allenatore del Barcellona, Xavi, ha parlato nel post partita della sconfitta contro il Real Madrid: "La sensazione che ho è che siamo in una momento negativo, in cui ci proviamo fino alla fine senza raccogliere nulla. Oggi sono solo tre punti non conquistati, la sfortuna è stata mercoledì. Avevamo l'occasione per guidare la classifica da soli, ma non l'abbiamo colta nonostante le tante occasioni."



SULLA PARTITA - "Il Real si è difeso molto bene. Abbiamo avuto un'occasione importante con Ansu Fati per il 2-2 e poi è arrivato il loro rigore: siamo proprio in un momento negativo. Stavamo andando molto bene in campionato, ma alla prima occasione ci hanno segnato l'1-0. Abbiamo dominato, avendo le nostre occasioni ma quando non le sfrutti al Bernabeu il Real non ti perdona".