Ousmane Dembelé sta attraversando un ottimo periodo di forma ed il gol contro l'Athletic Bilbao è una conferma. Sull'argomento rinnovo ne ha parlato il tecnico Xavi al termine del match: ''Dovete fare queste domande alla società e allo stesso Ousmane. Sappiamo che il suo contratto scadrà a giugno, ma nel calcio non si esclude mai nulla. Le cose cambiano dalla sera alla mattina. Prima Dembelé non poteva giocare, ora invece gioca. Sono scenari differenti. Se Ousmane gioca come sta facendo e lavora duro, può davvero diventare il migliore al mondo nel suo ruolo''.