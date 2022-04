L'allenatore del Barcellona, Xavi, ha parlato di Frenkie de Jong in conferenza stampa: "È un giocatore molto importante per me, per il club e per la squadra. Dovrebbe segnare un'era nel club. Potrebbe essere uno dei migliori centrocampisti del mondo. Se dipendesse da me, continuerebbe qui per molti altri anni". Parole di grande stima nei confronti dell'olandese, su cui ci sono voci di mercato che lo accostano al Manchester United.