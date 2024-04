I tifosi della Juventus contro Cuadrado: 'Via il suo nome dal J-Museum'

in occasioni della parata di domenica scorsa, per le vie di Milano, a bordo del pullman predisposto per i festeggiamenti del ventesimo Scudetto. Se già il trasferimento della scorsa estate, a parametro zero, di uno dei simboli del pubblico bianconero agli odiati rivali era stato accolto con grande delusione,Il classico “”,davanti alla folla in delirio accorsa a Piazza del Duomo non è proprio piaciuto ai suoi ex tifosi. Tanto che alcuni di loro hanno immediatamente(che ha raccolto sin qui un migliaio di firme)perché significa non aver rispetto della squadra che ti ha fatto diventare grande.L'obiettivo è ottenere che qualsiasi riferimento a Juan Cuadrado presente nel J Museum" venga rimosso "perché non degno di rappresentare la nostra grande e nobile storia", recita il testo a corredo della petizione.Cuadrado, che nel corso di questa stagione ha avuto una partecipazione davvero esigua alla cavalcata Scudetto dell’Inter, essendo sceso in campo soltanto in 7 occasioni in campionato e che non gioca dal 9 dicembre scorso, prima di sottoporsi ad un’operazione al tendine d’Achille, ha indossato la maglia della Juventus dall’estate 2015 a quella del 2023. Totalizzando 314 presenze, con un bottino di 26 gol e partecipando alla conquista di 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.