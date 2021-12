L'allenatore delXavi Hernandez, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Elche soffermandosi anche su tanti temi mercato."Ieri ho avuto un incontro con lui. Sono ottimista, è felice e vuole continuare con noi. Gioca bene, crea occasioni. Ci dà tanto ed è un giocatore capace di fare la differenza. Sono sicuro che possa rinnovare"."Eric Garcia sarà titolare in molte partite. Ho tanti giocatori e abbiamo bisogno di tutti. Forse Lenglet non giocherà domani, ma tutti devono farsi trovare pronti ed essere utili".Per quanto riguarda i nomi, vedremo cosa succederà, ma nel caso di Haaland non so assolutamente nulla. Non si è parlato di questa possibilità"."Non mi lamento della rosa, sono tutti professionisti e sono un esempio. Abbiamo qualche difficoltà ma credo molto in quello che stiamo facendo. Sono molto chiaro e ho trasmesso al presidente tutto quello che penso. Agli acquisti penseremo dopo. Fino ad allora, siamo questi"."Valutiamo tutte le possibilità. Quando si parla di rinforzi ci devono essere anche delle uscite. Stiamo valutando tante possibilità".- "Stiamo facendo un lavoro individuale. Gli ultimi minuti a Pamplona richiedevano un possesso migliore e non siamo stati bravi. Se avessimo avuto di più la palla, avremmo sicuramente segnato l'1-3. Frenkie ci sta aiutando molto; fa un lavoro fisico molto importante e ha molto potenziale"."Ter Stegen continua ad essere uno dei migliori portieri al mondo. Dobbiamo migliorare sulla fiducia ma questo arriverà in base ai risultati".