Il Barcellona pensa a un clamoroso ritorno e non si parla di quello di Lionel Messi: stando ad As, Xavi ha promosso la possibilità di riportare in blaugrana Takefusa Kubo. Il 21enne giapponese è stato nella cantera del Barça, oggi è alla Real Sociedad ma il Real Madrid vanta il 50% sui diritti economici del giocatore.