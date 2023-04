Xavi, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Getafe e ha parlato anche del futuro di Samuel Umtiti, oggi in prestito al Lecce e accostato anche all'Inter: "Lo stiamo seguendo e si è adattato bene al calcio italiano. Fa parte della pianificazione per il prossimo anno, vedremo cosa faremo".