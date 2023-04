Alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid, il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha parlato in conferenza stampa: "È una partita chiave per la corsa alla Liga. Se vinciamo domenica, l'Atletico sarà eliminato tra le rivali che abbiamo. Ma ogni partita deve essere importante, non possiamo il Real e l'Atletico non sono in un grande momento di forma".



Sulla polemica dell'orario, le 16.15 di domani.

"Io sono criticato per tutto quello che dico. Il sole ci dà fastidio, il campo secco non ci aiuta. Nel golf, se il campo non è buono non si gioca. Se nel basket Lebron cade si passa la scopa. Non devo stare zitto ma continuare ad insistere. A chi dà beneficio? Il campo è fondamentale per lo spettacolo, non mi fermerò in questa polemica".