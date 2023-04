Quale futuro per Gavi, il talento del Barcellona che ha visto annullare il suo contratto e che in estate potrebbe essere una delle più grosse occasioni della storia di mercato? Se la situazione entro fine stagione non si risolverà, il classe 2004 potrà accasarsi dove vorrà, a titolo gratuito, con il Chelsea molto interessato al centrocampista spagnolo.



Una situazione che preoccupa parecchio i tifosi blaugrana e sulla quale è stato interrogato oggi in conferenza stampa anche Xavi Hernandez: "Credo che in nessun'altra squadra Gavi sarebbe felice come nel Barcellona. E' un calciatore molto importante, per me e per tutta la squadra. A me impressiona. Il suo futuro passa per il Barça, non sarebbe altrettanto felice altrove".