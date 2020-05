Xavi, ex centrocampista del Barcellona, ricorda in una diretta Instagram con Eto'o la semifinale Champions del 2010 contro l'Inter: "Avete battuto i campioni d’Europa in semifinale. Per noi quella partita fu un'odissea, abbiamo dovuto viaggiare in autobus, fermarci a Cannes a dormire. E non giocammo al nostro livello: non abbiamo fatto una bella partita né a San Siro, né in casa, dove non trovavamo molti spazi, poi voi avevate Julio Cesar che ha fatto molto bene, ha fatto una parata cruciale su Messi".