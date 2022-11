Un playoff dal sapore di Champions: Barcellona e Manchester United si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale di Europa League, in una sfida dal fascino unico. Un sorteggio complicato per entrambe le formazioni, come riconosciuto dallo stesso allenatore dei catalani, Xavi, che nella conferenza stampa pre-Osasuna, come riportato da Marca, si è così espresso sulla partita regalata dalle urne di Nyon.



“Il sorteggio ci ha regalato l'avversario più difficile. È il rivale più complicato, sulla carta, che potesse toccarci. È cresciuto molto con l'arrivo di Ten Hag. Ha grandi giocatori, individualità, ma vorrei evidenziare il gruppo. Analizzeremo bene. È una grande squadra, non solo grazie a Cristiano. È un club storico e ha bisogno di vincere”.



Sul rivale di sempre, Cristiano Ronaldo: “Cristiano penso che sia un grande giocatore. Ha segnato un'era nel calcio mondiale e può ancora fare la differenza”.



Sull’obbligo di vincere l’Europa League: “È una sfida, il club non ha mai vinto questo trofeo e ci stiamo provando. Non abbiamo scelta”.