La Liga è già in bacheca e ilprogramma la prossima stagione. Il suo allenatore,, ha parlato al Mundo Deportivo del futuro del club, del suo rinnovo, dei possibili acquisti e dell'agognato ritorno di Leo- "? L'ho già detto tante volte,, io sono l'allenatore e so che ci aiuterebbe se decidesse di venire, ma alla fineFinisca la stagione, ha molto rispetto per il Paris Saint-Germain, vuole finire nel migliore dei modi, gli scade il contratto e poi. Per quanto riguarda la questione calcio, dipende da lui, per me non ci sono dubbi. Se Leo decide di venire, le porte sono aperte. Io sono il responsabile dello staff, lui ha tutta la fiducia e tutto l'entusiasmo dello staff per entrare a farne parte. Non c'è dubbio.e dovrà essere lasciato in pace. Alla fine, se parliamo di Leo tutti i giorni, non credo che i conti tornino. Deciderà la prossima settimana e ora ci sono 200 ipotesi. Deciderà lui il suo futuro e qui le porte sono aperte, non ci sono dubbi".- "In attacco abbiamo, abbiamo, che può giocare da nove ese ne va e non abbiamo un sostituto naturale. Parte anche, ma abbiamo. Sudell'Atlético Madrid abbiamo un'opzione che Mateu ha negoziato e vedremo. Tutto dipende dalla prossima settimana. E' un giocatore che mi piace.è un calciatore molto importante per me. Se dipendesse da me, rimarrebbe al Barça.se non arrivasse Messi? No, beh, questo sarebbe bellissimo, mamolto difficile.invece è in scadenza di contratto e tutti vogliono venire al Barça., siamo incerti ogni giorno, devo chiedere se ci sono novità, se possiamo andare per questo giocatore o per l'altro. La prossima settimana sapremo esattamente in che situazione ci troviamo.. Ci stiamo lavorando, penso che prima o poi ci metteremo d'accordo".