Lionel Messi torna a Barcellona? C'è questa grande possibilità nell'aria e ne ha parlato direttamente l'allenatore blaugrana Xavi, nel corso di un'intervista con Sport:



"Non cambierebbero comunque idee e modello. Leo potrebbe giocare in vari ruoli e posizioni: falso nove, esterno o più dentro al campo, anche trequartista per arrivare a fare l'ultimo passaggio. Ormai è diventato quasi un centrocampista e ha quell'abilità. Forse è andato perdendo un po' di esplosività, ma al Mondiale abbiamo visto un Messi straordinario. Per me ha ancora davanti anni ad alto livello, non ho dubbi che sarebbe d'aiuto".



E poi ancora: “Ho detto al presidente Laporta che il ritorno di Messi avrebbe senso. Non abbiamo dubbi, è perfetto per il nostro sistema di gioco. Ho dei piani tattici in mente con Leo. Ritornerà al Barcellona? La decisione spetta a Leo. Io ci sto parlando”.