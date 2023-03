Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Barcellona Xavi ha commentato le parole del vicepresidente blaugrana Yuste su un possibile ritorno di Messi: "Questo non è il momento di parlare del ritorno di Leo. Parlo tanto con lui perché è un mio amico, ma non è questo il momento. Stiamo discutendo la questione ma da qui a quando sarà fatto c'è un mondo, spero di vederlo a casa. Io sono il primo che sarebbe contento se tornasse il miglior giocatore della storia. Ma non è il momento di parlare di mercato, né di Leo. Mancano due mesi alla possibilità di vincere due titoli".