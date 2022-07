Il Barcellona sta definendo le sue strategie di mercato. Xavi aspetta Lewandowski e nel frattempo ha definito i giocatori che non fanno parte del suo progetto. Gli esuberi sono Braithwaite, Neto, Riqui Puig, Umtiti e Mingueza. Per De Jong invece nessuna novità, sarà con i catalani nella pre stagione, ma su di lui il Manchester United non molla.